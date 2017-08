Luis Advíncula: la complicidad que tuvo en el gol de Pumas UNAM en la Liga MX [VIDEO]

No es culpable total del gol de los Pumas, pero sí pudo hacer algo más para que Nicolás Castillo no celebrase en el estadio Olímpico Universitario. En duelo por la fecha 4 de la Liga MX, Pumas se adelantó sobre Lobos en el primer tiempo tras complicidad de Luis Advíncula. Lo comentan los medios aztecas, lo puedes ver a través del video que fue subido a YouTube.



Tras un centro que llega desde la derecha, no hay marca sobre el delantero chileno que le pega de volea. No obstante, el disparo no fue conectado de forma precisa, llega con poca fuerza, pero nuestro compatriota no pudo despejar la pelota y el arquero Canales poco pudo hacer al ver que la pelota cambiaba un poco su rumbo en el partido disputado este domingo.



Luis Advíncula como Pedro Aquino fueron titulares, al igual que el resto de partidos en el torneo mexicano. Advíncula lo hace como carrilero por derecha, mientras que Aquino como volante central. Ambos jugadores han sido importantes para el rendimiento de Lobos.



La próxima fecha Lobos enfrenta al América en uno de los partidos más importantes de la jornada. Se espera que ambos también sean titulares.



AS Mónaco marcha en el primer puesto de la liga francesa. (AFP / YouTube)