Algunos lo conocen como la ‘Locomotora’ en México y otros simplemente le llaman Advíncula. El lateral aún no se ha ganado un nombre con los Tigres de Nuevo León, pero cada vez coge más confianza en la cancha, los hinchas se acostumbran a verlo en la banda derecha y el ‘Tuca’ Ferreti ya lo ve como indiscutible en su puesto, como buen jugador de Selección que es. Advíncula estuvo los 90 minutos en la goleada (3-0) sobre Pumas y el pase a semifinales en Concachampions y estas fueron sus mayores virtudes en el partido.



En defensa se lo vio un poco desordenada, pero ningún jugador pasó por su banda. Advíncula cambió el juego en un par de ocasiones, así como trepó en otras más. No fue un peligro para Pumas, pero sí la seguridad para los Tigres. En la marca anduvo aplicado y así lo replicaron los hinchas, quienes lo calificaron de “monstruo”, así como de un buen jugador.



No es para menos tampoco. En los cuatro partidos que lleva el jugador peruano con la camiseta amarilla, Luis Advíncula ha rendido de buena forma y, sobre todo, Tigres no ha perdido en ninguno de esos duelos. No se trata de una cábala, pero sí una buena referencia para que el equipo de Nuevo León pueda escalar en la tabla de la Liga MX.



Tigres enfrenta el domingo al Puebla en condición de visita y urgen de un triunfo para salir del décimo quinto lugar de tabla de posiciones en el Clausura. Actualmente se encuentran a ocho unidades de diferencia del líder, Tijuana.



