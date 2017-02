¿Cuándo debutará Advíncula en el primer equipo de Tigres? Este es el posible plazo

Ya se encuentra hace algunas semanas en Nuevo León y aún no salta al campo de manera oficial con la camiseta de Tigres. Eduardo Vargas, el crack de la Selección de Chile, que fue presentado con Luis Advíncula, ya ha jugado dos partidos – ambos como suplente – y muchos se preguntan cuándo le tocará el turno al ex Newell’s Old Boys de Rosario. Este, al parecer, sería el tiempo que aún demoraría ‘Bolt’ para debutar con el equipo.



► Calentando motores en el equipo Sub 20: Luis Advíncula anotó su primer gol con camiseta de Tigres



“(Ricardo Ferreti)” dijo desde el lunes que lo iba a llevar poco a poco, ya que llegó con poco fondo físico. Le han hecho un trabajo especial y podría estar un juego de liga dentro de dos semanas”, indicó Ricardo Flores, periodista del portal ‘Multimedios Deportes’ en una nota publicada este domingo por Deporte Total de El Comercio.



Tigres no la pasa bien en la presente Clausura de la Liga MX. El equipo del ‘Tuca’ se encuentra en el décimo sexto lugar de la tabla de posiciones con cuatro unidades en seis partidos disputados y solo se encuentran mejor ubicados que León y Puebla.



Luis Advíncula llegó al campeón de la liga mexicana para ubicarse en la banda derecha en reemplazo de Jesús Dueñas, quien actualmente ha disputado los últimos partidos en esa posición. Sin embargo, es cierto como cuenta el periodista mexicano, Advíncula empezó tarde con la pretemporada y, por ello, tardaría su debut en el equipo de André-Pierre Gignac.



De cumplirse el tiempo estimado, Luis Advíncula jugará su primer partido en el torneo mexicano ante el Monarcas Morelia de Raúl Ruidíaz y Andy Polo.



