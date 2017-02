Luis Advíncula: la tremenda huacha que le hicieron, su buen regate y pase largo en Concachampions

Después de unas semanas de una pretemporada personal en Nuevo León, Luis Advíncula ya se ha ganado la confianza del ‘Tuca’ Ferreti para jugar de titular en los Tigres. Primero jugó los 90 minutos en la goleada (3-0) sobre Veracruz en la Liga MX y el miércoles pasado estuvo hasta el segundo tiempo en el empate (1-1) ante los Pumas por los cuartos de final de la Concachampions. Como podemos ver en el video, ‘Bolt’ cada vez anda más suelto.



► China: el ambicioso proyecto para ser potencia en el fútbol y tener 50 millones de futbolistas



En el partido, y antes de que salga por el argentino Zelarrayán, Luis Advíncula estuvo todo correcto todo el partido por su banda derecha. Si bien no ganó la raya en el ataque, tampoco fue superado por su banda en los 68 minutos de juego. El lateral de la Selección Peruana trató de centralizar más el juego y cambiaba de banda para buscar los huecos de los Pumas.



Sin embargo, y como son las cosas en el fútbol, Advíncula recibió una tremenda huacha por parte del mexicano Jesús Gallardo. El exNewell’s no pudo hacer nada para evitar esta jugada, aunque en otros momentos del encuentro, ‘Bolt’ dio un gran pase largo, así como un buen regate en el medio de la cancha. Las jugadas no pasaron de ser anécdotas, pero es bueno verlo en confianza, sobre todo cuando el próximo mes se juegan las Eliminatorias.



Tigres enfrenta el sábado a los Pumas en un partido en el que habrá duelo de peruanos. Advíncula chocará ante Raúl Ruidíaz y Andy Polo en un choque más que interesante.



