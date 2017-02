Veracruz deberá pagar una multa de 774.000 pesos (unos 38.000 dólares) y su estadio fue suspendido por una fecha por los hechos violentos que ocurrieron al final del partido del 17 de febrero contra los Tigres, según informó el lunes la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.



El técnico de los Tigres Ricardo Ferretti, por su parte, fue suspendido por dos encuentros y multado con 174,400 pesos (unos 8700 dólares).



"Debemos de aprender de lo sucedido y trabajar para evitar que se repita, queremos que el deporte siga siendo familiar", dijo el presidente de la liga mexicana, Enrique Bonilla. "El comportamiento de todos los involucrados fue inadmisible, el fútbol no puede ser rehén de algunos aficionados".



Se trata del primer veto a un estadio en México desde el 19 de mayo del 2015, cuando la Comisión Disciplinaria aplicó esa sanción al estadio Jalisco luego de que aficionados de una barra del Atlas ingresaron al campo y agredieron a policías.

"Más que buscar una sanción extrema que no lleva a una corrección del problema queremos trabajar en el problema con todos los involucrados", dijo Bonilla. "Debemos trabajar en encontrar una solución al problema. Lo que pasó el 17 de febrero es inaceptable y no puede volver a suceder en nuestro fútbol, se trabajará para que no se repita".



