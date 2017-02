Javier Hernández tuvo una mala etapa tanto en el fútbol como personalmente, debido a su ruptura con Lucía Villalón. La periodista española rompió su silencio luego de semanas para dar su versión luego del fin de su relación con el atacante mexicano.

Lucía Villalón habló con 'Hola' de España y dijo lo que nadie pensaba oír. Resulta que en los últimos meses, Chicharito Hernández no fue el prometido que ella esperaban.

Hace unos meses la periodista fue internada quirúrgicamente, a lo que el delantero mexicano, según la periodista, no se comportó de la mejor manera. "Vino, pasó de puntillas y luego prefirió irse de vacaciones"

"Apenas se interesó en venir a verme. En ese momento yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí comenzó el final de nuestra relación. Yo tengo claro que también he cometido errores, como todo el mundo, pero él me falló, me dejó abandonada en el hospital”,

Javier Hernández y Lucía Villalón Javier Hernández y Lucía Villalón estaban comprometidos. (Revista Hola de España)

Lucía Villalón indicó que pasó momentos muy duros luego de la ruptura con Chicharito Hernández. La periodista asegura que lo sucedido responde al miedo al compromiso del mexicano.

Chicharito Hernández parece que ya empezó una nueva relación con la actriz Camila Sodi. La periodista española, lejos de mostrar su dolor, señaló que no le causa ninguna sorpresa debido a que la actitud del delantero había cambiado en la últimas semanas.

