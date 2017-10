La pasada fecha FIFA dejó un total de 23 clasificados a Rusia 2018. A menos de un año para el torneo, 'The Guardian' publicó un ránking de los equipos con un boleto asegurado. El medio dedicó unas líneas México.

Pero eso no es todo, el diario británico colocó al 'Tricolor' en la novena posición por encima de combinados como Inglaterra, Nigeria, Uruguay o Colombia, con potencial importante en sus confederaciones.

'The Guardian' destacó que Juan Carlos Osorio, entrenador de México, "no es popular debido a las rotaciones que ensaya en las alineaciones". No obstante, gracias al trabajo del colombiano están en Rusia 2018.

Por otro lado, Javier Hernández y Carlos Vela también son mencionados y considerados como "una seria amenaza" por la calidad y experiencia internacional que tiene cada futbolista en clubes y la Selección.

Por encima de México aparecen Alemania, Brasil y España. El cuadro teutón llegará con una plantilla conformada por jóvenes y experimentados. En tanto que el 'Scratch' encontró la brújula con Tite. La 'Roja' tiene una generación importante que dará de qué hablar en Rusia 2018.