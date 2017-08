Cada vez que Dorlan Pabón se acercó a la tribuna de León, los hinchas gritaron de todo al delantero de Monterrey. Esto ocurrió durante el duelo por la quinta jornada del Torneo Apertura en la Liga MX.

"Mono", se escuchaba desde las graderías en más de una ocasión. El delantero de los 'rayados' prefirió no contestar para no provocar más a la afición rival. Entonces respondió con un tímida sonrisa a los fanáticos en el Estadio León.

Dorlan Pabón, quien anotó su tercer gol en la Liga MX, fue víctima de insultos racistas y Antonio Mohamed, entrenador de Monterrey, espera se pronunció al respecto en la rueda de prensa posterior al juego.

"Uno sabe, te duelen sus acciones, no voy a opinar de lo que hace la gente, no me gusta meterme en todo, todos sabemos lo que es eso, que no se debe, hay gente que juzga, que castiga, veremos que es lo que pasa, nada más", dijo el DT, quien denunció el lamentable incidente.