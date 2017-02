La casa sacará los resultados que necesita el Monarcas Morelia de Raúl Ruidíaz y Andy Palo para mantener al equipo en Primera División. Eso lo ha confirmado el presidente del club, Álvaro Dávila, en conferencia de prensa tras los rumores sobre el técnico que sustituiría al técnico argentino Pablo Marini en la presente temporada de la Liga MX.



► La explicación del técnico de Tigres tras el frustrado debut de Advíncula



“Cerramos filas. No estamos buscando DT. Los de la casa sacarán los resultados. Todos estamos tristes, pero tengo que agradecer a la afición por el apoyo mostrado. Es la peor etapa desde que yo he sido Presidente, pues sigue la resaca de aquel año en donde hicimos muy pocos puntos”, señaló Dávila frente a todos los medios de prensa del país azteza.



Monarcas Morelia se encuentra en el último puesto de la Liga con un cociente de 1.1 Delante del equipo se encuentra los Tiburones Rojos de Veracruz con 1.1667 y el Puebla con 1.889. ¿Terminarán por salvarse? Las chances son cada vez más difíciles.



Monarcas Morelia visita este domingo al Chiapas en condición de visita en un partido bastante duro para el equipo de Ruidíaz como Polo. El goleador de la temporada será titular de no mediar ningún inconveniente, mientras que el exMillonarios será definido conforme vayan realizándose los últimos entrenamientos del equipo.



Miembro de comando técnico de Argentina Sub 20 invitó a “pelear” a hinchas brasileños

LEE TAMBIÉN: