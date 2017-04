El español Paco Jémez, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aconsejó a un periodista que consultara el diccionario para buscar la palabra fracaso y lo acusó de demagogo porque le insinuó que ha fracasado con el equipo celeste.



"No es un fracaso, tienes que ir al diccionario y ver la definición de fracaso, estás haciendo demagogia", dijo el estratega luego de haber perdido 1-0 ante Morelia en la semifinal de la Copa Mx, lo cual se unió al bajo rendimiento en la liga, en la que suma 10 puntos y ocupa el decimoquinto lugar.

Jémez ha tenido numerosas diferencias con los medios mexicanos por sus reacciones en las conferencias de prensa, algunas cuando lo han provocado, y tras la derrota ante Morelia gritó que no permitirá agresiones a sus jugadores porque lo habían dado todo en el terreno.

Paco Jémez perdió los papeles con periodista mexicano. Paco Jémez llegó el 2016 al Cruz Azul. (Getty Images)

"No permito a nadie que dude de mis jugadores, cada jugador mío ha dejado los huevos en la cancha porque sienten el escudo y no voy a permitir que alguien dude de eso, del resultado sí, es horrible", aseveró.



Cruz Azul perdió el pasado fin de semana 3-1 ante el Veracruz y bajó al lugar 15 de la tabla de Clausura, lo cual lo tiene virtualmente eliminado en la liga, que el equipo no gana hace casi 20 años, pero el entrenador se negó a referirse al pasado. "No me hablen de 20 años, hace 20 años yo tenía pelo", señaló el técnico.

"A veces el fútbol es cruel y lo está siendo con nosotros, la manera de levantarnos es apoyándonos en el trabajo y que vean el partido porque fueron merecedores de estar en la final, desde mi punto de vista y sin quitar méritos a Morelia", señaló.



Cuando faltan seis partidos, Cruz Azul suma apenas 10 puntos de 33 posibles en el torneo Clausura y aunque está a seis unidades de la zona de clasificación, solo una racha casi perfecta de victorias lo pondrá en la liguilla de los ocho mejores.





FUENTE: EFE