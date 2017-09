Pedro Aquino está en un nivel estupendo. El volante peruano dejó el Perú con la misión de hacerse un nombre en el extranjero, y así lo viene haciendo. Desde que llegó, el ex Cristal se hizo un lugar en el once de Lobos BUAP.

Y es que el técnico vio en él a un futbolista completo. A un todoterreno que no da ninguna pelota por perdida y sabe pasar el balón para iniciar el contraataque. Los mismos jugadores de Chivas que levantaron el título la temporada pasada no han podido superar ni una sola vez a Aquino.

Los elogios de los comentaristas del Canal de las Estrellas no se hicieron esperar. Se sorprendieron al ver un jugador que no posee muchas luces pero no deja de correr ni de cortar jugadas.

Además, muchos hinchas en Twitter no pudieron ocultar su alegría de ver a un jugador completo. Muchos reconocieron la genial labor de Pedro Aquino en el medio sector de Lobos BUAP.

Pedro Aquino se jugó los mejores 45' desde su estancia en @LobosBuapMX . Robando pelotas difíciles y repartiendo pases certeros. — jose luis ch (@Camarada_CH) 27 de septiembre de 2017

El mejor de Lobos BUAP ante Chivas es Pedro Aquino. Anticipa y bien en el primer pasé. Gran nivel. — Paúl Pérez Rioja (@PaulRioja) 27 de septiembre de 2017

Pedro Aquino, por favor más extranjeros como tú. Que futbolista. El mejor contención de México, para mí. Lo que quita y distribuye, brutal. — Santiago Puente (@spuentemds) 27 de septiembre de 2017