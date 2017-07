Si la pasaba mal en el Torneo Clausura, parece que la pasará peor en el Apertura. Pedro Gallese y los Tiburones Rojos se encuentran en puestos de descenso de acuerdo al cociente de la Liga MX. No obstante, la suerte de los equipos aún se decide en el próximo torneo por lo que nuestro compatriota debe sumar la mayor cantidad de minutos posibles y tener participaciones superlativas, si es que quiere que su club no baje o ser transferido a otro cuadro mucho más competitivo. Los Tiburones Rojos aún sufren en la defensa.



Como puede verse en el resumen de jugadas del golero de la Selección Peruana, Gallese no pudo hacer para evitar los dos goles de Necaxa, que coincidentemente fueron los primeros dos disparos que recibió en el partido. En el primero, la defensa lo dejó en el apuro de salir a achicar y cortar un mano a mano y en el segundo, el rival tenía el espacio para definir de fuera del área, por lo que Gallese no tuvo nada de culpa en los tantos.



Y, pese a ello, Gallese pudo evitar más goles en contra de los Tiburones Rojos. Ya en la segunda etapa, el exAurich tuvo la precisión para achicar bien a un rival, así como tapar otros disparos. Gallese padece en la liga mexicana y no es culpa suya, los zagueros no ayudan mucho.



Veracruz enfrenta este sábado a Monterrey en condición de visita por la segunda fecha de la liga mexicana, mientras que Morelia de Ruidíaz y Polo lo hará el viernes ante Puebla.



Esta fue la tremenda acción de Marcelo en amistoso ante el United. (Getty / YouTube)