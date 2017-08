Puebla recibe a Tijuana por la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga MX. Luego de perder los primeros partidos, ambos equipos están obligados a despertar e intentar sumar sus tres primeros puntos.

País Hora Perú 19:00 México 19:00 Ecuador 19:00 Colombia 19:00 Chile 20:00 Argentina 21:00

En su primer torneo en el balompié azteca, el técnico argentino Eduardo Coudet ha tenido un complicado estreno al frente de los 'Xoloitzcuintles' del Tijuana, equipo que sufrió una reestructuración y que no funciona como en los dos torneos pasados en los que fue líder.

Bajo el mando del 'Chacho' Coudet, Tijuana no solo cargan con tres derrotas, además son el único equipo que no ha conseguido gol en el torneo y no pueden desaprovechar la oportunidad ante Puebla.



"Tenemos que revertir esta situación lo antes posible. El equipo no se está desarrollando como queremos. No me asustan las derrotas, pero la forma de juego no ha sido la adecuada", admitió Coudet.

Diego Alonso vive una situación igual de comprometida a la de Coudet con Tijuana. El uruguayo está viviendo su peor inicio en seis torneos al frente de los 'Tuzos' del Pachuca, equipo que al principio del torneo fue catalogado por su presidente Jesús Martínez como el más completo de la liga mexicana.



Puebla vs. Tijuana: posibles alineaciones

Puebla: Muñoz, Guerrero, Venegas, Acuña, Pimentel, Zamora, Marrugo, Micolta, Angulo, Cáceres y Salom

Tijuana: Lajud, Aguirregaray, Valenzuela, Orozco, Pérez, Arriola, Musto, Malcorra, Corona, Bou y Martín