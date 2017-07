Raúl Ruidíaz no fue convocado al duelo ante Puebla por molestias en la rodilla izquierda.

Aún no está disponible. Raúl Ruidíaz todavía presentaría molestias en la zona de la rodilla izquierda, y pese a que tuvo algunos minutos en la primera fecha frente a Monterrey, fue considerado por el comando técnico para la segunda jornada ante Puebla, y no fue convocado al duelo.

Si bien aún el club no se ha pronunciado de forma oficial, se presume que la no convocatoria del delantero peruano para este duelo se debe a que aún no ha podido superar las molestias en la rodilla izquierda.



Recordemos que la 'Pulga' sufrió una lesión de grado II de ligamento medial de rodilla izquierda en el mes de mayo, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liguilla ante Tijuana, y desde entonces, hasta el último fin de semana, no había vuelto a tener actividad oficial con los Monarcas.



Incluso, el propio jugador compartió esta mañana, a través de su cuenta de Instagram, videos en los que muestra el tratamiento que viene realizando para recuperarse de la zona afectada.

Raúl Ruidíaz

Por su parte, Andy Polo sí ha sido tomando en cuenta. De hecho, el volante nacional ha salido como titular para este encuentro ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la segunda fecha del Apertura 2017 de la Liga MX.