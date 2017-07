La motivación estaba a tope luego de ser premiado con tres Balones de Oro, como Mejor Delantero, Goleador del Año y Mejor Jugador. Sin embargo, lo mismo no se puede decir de las condiciones físicas de Raúl Ruidíaz. Todavía no.

Y esa fue la principal razón para que el delantero peruano no fue titular en el juego que marcó el debut de Morelia en el Apertura 2017 de Liga MX. El rival fue el Monterrey, con el que los michoacanos no pasaron de un empate sin goles.

► Con doblete de Méndez, Cruz Azul venció 2-0 a Xolos Tijuana por el Apertura de Liga MX

"Raúl Ruidíaz no está recuperado al 100%, por eso no lo mandé al campo. No quiero que el equipo dependa de él ni será así, pero seguro cuando podamos utilizarlo se verá un conjunto más peligroso", dijo el técnico Roberto Hernández al respecto.



Recordemos que hace unos días, Ruidíaz apuró su regreso a Morelia tras sufrir un golpe a la rodilla en un amistoso, motivo por el cual no completó la pretemporada en Estados Unidos.

"Hablamos con él (Raúl Ruidíaz) y decidimos que era lo mejor para el equipo, sin duda, teniéndolo al cien, tendría que estar en la cancha de inicio", agregó Hernández en conferencia de prensa.

Así fue el gol de Jefferson Farfán en la victoria de Lokomotiv Moscú por la Premier League rusa. (Video: GolTV)

► Con Ruidíaz y Polo, Morelia empató sin goles ante Monterrey en su estreno por el Apertura 2017