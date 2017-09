Raúl Ruidíaz falló increíble ocasión de gol tras genial asistencia de Andy Polo

Sobre el final del encuentro ante Tijuana, Raúl Ruidíaz pudo hacerse presente en el marcador, pero falló una increíble oportunidad para marcar, luego de una genial asistencia de Andy Polo, quien tenía pocos minutos de haber ingresado al campo. El remate de la 'Pulga' lo detuvo el portero Lajud tras gran reacción.

Polo le ganó la espalda a la defensa rival a base de velocidad, y cedió perfecto para la aparición de Ruidíaz en el área, pero el delantero peruano no estuvo acertado en el toque final.



Y no fue la única oportunidad, pues minutos antes también había perdido una ocasión similar, solo frente a Lajud, aunque el rebote lo tomó Valdés, quien puso el 3-0, marcador que no se movió más y con el que Morelia sumó un nuevo triunfo.



Monarcas Morelia goleó 3-0 a Tijuana por la fecha 12 de la Liga MX en el Estadio Morelos. La 'Monarquía' se recuperó y volvió al triunfo luego de caer el martes ante Veracruz.