La razón por la que Advíncula ayudará explotar a Eduardo Vargas, según Ferreti

Hay jugadores que rinden en sus clubes y no en su selección. Hay otros en donde el caso es totalmente a la inversa. Eso pasa con Eduardo Vargas, el nuevo fichaje de los Tigres de México. En sus experiencias en Europa como en el fútbol de Brasil, el delantero chileno no ha sido ese letal goleador que lo fue con Jorge Sampaoli como Juan Antonio Pizzi. Consultado sobre este tema, el ‘Tuca’ Ferretti respondió sobre cómo Vargas llegaría a ser nuevamente un crack.



► Advíncula está en un equipazo: Eduardo Vargas desata la locura tras su llegada a Tigres



“Naturalmente cuando juegas con una Selección, son los mejores de su país y él es el mejor. Se junta con otros compañeros que son mejores. En este equipo, yo creo que encontrará una gran cantidad de elementos de talento, creo que puede integrarse bien y rendir como se espera”, señaló el técnico de Luis Advíncula en conferencia de prensa.



Además, Ferreti agregó que Eduardo Vargas podrá darle calidad, talento y determinación en un equipo en donde hará dupla con André-Pierre Gignac, el crack de la Liga MX. ¿Estará el sábado ante Toluca? El entrenador señaló que prefiere cuidarlo, por lo que no se sabe si el chileno estará siquiera dentro del banco de los suplentes.



En los entrenamientos del lunes pasado, Eduardo Vargas bromeó con Luis Advíncula en donde parecen haber hecho una buena amistad. En el campo, Vargas necesitará de las proyecciones de nuestro compatriota. Ya sean laterales o para que haya más masa en el ataque.



Ya son amigos: la patada de Vargas a Advíncula en la práctica de Tigres

LEE TAMBIÉN: