Las camisetas de fútbol sirven para reconocer a un club. Es lo primero que llama la atención, por esta razón los equipos buscan que sean lo más vistosas posible. Las marcas buscan colocar sus logos para ganar seguidores; sin embargo, muchas veces esto puede jugar en contra al club y Four Four Two nos lo muestra tomando como uno de sus ejemplos al Real Madrid.

Un ejemplo claro es el Lille, el club inglés colocó a su principal auspiciador en la camiseta, pero esta no se llega a distinguir con facilidad. El logo son rayas que confunden a primera vista.

En la lista también se encuentra la tercera equipación del último campeón de la Champions League, Real Madrid. El equipo merengue decidió cambiar el negro de la temporada pasada y utilizar turquesa, lo cual torna que la camiseta sea muy llamativa.