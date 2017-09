La terrible falta que pudo sacar del campo a Aquino y el orden que pone en Lobos BUAP

Su estadía en el extranjero no lo ha cambiado y no ha necesitado de muchos partidos para adaptarse al fútbol mexicano. Pedro Aquino parece ese chico que recién salía de Sporting Cristal. Preciso en los cortes, siempre dándosela a un jugador de su equipo y abriendo campo en los costados para sus compañeros. Puede que no sea el mejor jugador de Lobos BUAP, pero su presencia es indiscutible para el técnico Rafael De La Puente Jr. Así lo vemos en cada partido de la Liga MX. Aquino no sale del campo y solo genera elogios.



En la victoria frente a Veracruz por la novena fecha del Torneo Apertura, Aquino fue clave en cada una de las jugadas de su equipo. Lobos no conseguía los tres puntos hace muchas fechas, y sin desesperación, Aquino ordenó el juego de su equipo, así como recibió una durísima falta que pudo sacarlo del juego. El exCristal se retorció de dolor, pero luego se paró del suelo.



Con este triunfo, el también equipo de Luis Advíncula, sumó nueve puntos y se ubica en la décima casilla. En la próxima fecha se enfrentará ante Tijuana.



Por su parte, el Veracruz de Pedro Gallese -quien continúa lesionado- sigue complicado con la Tabla Cociente, y en este Apertura marcha en la casilla 11 con 10 puntos. En la siguiente fecha se medirá ante Tigres.



Así fue el impase entre Neymar, Dani Alves y Cavani en el PSG. (ESPN)