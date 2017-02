Algunos destacan su velocidad; otros critican su poca confianza para subir al ataque. Luis Advíncula lleva pocos encuentros con el Tigres UANL, aunque pese a no haber hecho una buena pretemporada, cada partido parece coger más confianza en el equipo de ‘Tuca’ Ferreti. El lateral derecho destaca – por momentos - con el equipo mexicano y el sábado pasado, en el duelo de peruanos ante el Morelia de Ruidíaz y Polo, no ha sido la excepción.



► Velocidad, autopase y tres en el camino: el jugadón de Advíncula con el que se ganó nuevo apodo



El exjugador de Sporting Cristal se lució en los primeros minutos del partido con una buena jugada personal que lo hizo ganarse un nuevo apodo en México. Al popular 'Bolt' lo apodaron como 'La Locomotora', aunque haya hinchas que vean que aproveche esta habilidad.



En el partido, cuando corrían los 5 minutos del primer tiempo, Luis Advíncula tomó el balón por derecha, pasó de frente la zona del medio campo y con su gran velocidad, se sacó a uno, luego a otro y a otro más. El lateral derecho de la Selección Peruana le dio un pase a Eduardo Vargas y la pelota rozó para primero de Tigres. Posteriormente, en el partido, André-Pierre Gignac marcó el único gol del equipo de Nuevo León.



Y así como la gran jugada no pasó desapercibida en redes sociales, tampoco fue la excepción la poca constante al ataque que tuvo Advíncula en el partido. El popular ‘Bolt’ apenas suma minutos con Tigres y, posteriormente, podría hacerse una evaluación. Sin embargo, los hinchas no esperan y ya piden victorias para el actual campeón del fútbol mexicano.



Los comentarios en redes sociales:

Advíncula es una locomotora... Impresionante potencia!!!! — Alejandro Aguirre (@RegioAguirre) 26 de febrero de 2017

Pensé que @luisadvincula17 sería algo fuera de serie. Pero me recuerda tanto a esos laterales malísimos que teníamos antes. — Bonus Lozano (@im_bonus) 26 de febrero de 2017

El único «reclamo» sería para Luis Advíncula que tarda demasiado en volver, aparte de eso veo todo bien. — Eduardo (@edutorresr) 26 de febrero de 2017

Que mounstro que es @luisadvincula17 !!! — Aarón Snow (@AaroonDeLaRosa) 26 de febrero de 2017

Que bien juega @luisadvincula17 ; parece una pantera furiosa que quiere devorar al rival. #vamostigres — El Rob de PolancoⓂ️ (@robertolongoria) 26 de febrero de 2017

