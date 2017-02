André Pierre Gignac es uno de los mejores jugadores de Tigres UANL y como tal, tiene la condición de peso pesado en el vestuario. Aunque, con el paso del tiempo, el crack francés parece haber confundido autoridad con auritarismo.



Así lo ha denunciado un periodista chileno que afirma haber sido testigo de un hecho de abuso de control de vestuario por parte del francés mientras se encontraba entrevistando a Eduardo Vargas, reciente fichaje del equipo de Luis Advíncula.



"Increíble lo de @10APG (André Pierre Gignac). Juega, arbitra y ahora es jefe de prensa. Me empujó. 'Ya no más preguntas' y cortó una entrevista a Edu Vargas", explicó el reconocido periodista Cristian Rivas en su cuenta de Twitter.

Las críticas al comportamiento de Gignac no frenaron con este tuit y se pudo obtener más detalles de cómo se maneja el vestuario de Tigres UANL. "Lo claro es que el francés maneja el vestidor. Edu me dijo "Ya cachaste po. Disculpa" y no habló más. Así que deben estar alineados a él".



