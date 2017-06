Éver Banega era uno de los nombres que sonaron para llegar a la Liga MX durante el Draft. El destino para el volante era Tigres. Una fotografía subida por Nahuel Guzmán alimentó los rumores sobre el posible fichaje.

Sin embargo, el portero de los 'Felinos' se encargó de desmentir aquella información. Incluso, el 'Patón' reveló que el jugador del Inter de Milán entró en confusión por la cantidad de publicaciones de la prensa mexicana.

"Éver Banega me preguntó si era cierto. Él y su representante no sabían nada sobre el tema, estaban confundidos. Claro que me gustaría que venga, pero todo ha sido puro cuenta. No es justo ilusionar así a la gente", declaró el guardameta de Tigres.



Guzmán aprovechó para hacer una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación. "Hablaba con un amigo y pasa mucho en la política, hoy los medios generan realidades inexistentes, ya no persuaden o intentan generarte una opinión", dijo el portero.

"Yo subí la foto (con Éver Banega) un poco a propósito, para ver que se seguía opinando, podría haber jugado un poco más, pero tenemos que tener un poco de cuidado cuando informamos", finalizó el hombre de Tigres.