Pachuca vs. Tigres: juegan por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Hidalgo. Luis Advíncula debutaría en los 'felinos'. El duelo se disputará el sábado 11 de febrero desde las 8:06 pm. (horario peruano) y lo puedes seguir en la web de Depor.

La situación de Tigres en la Liga MX no es de las mejores en el Torneo Clausura. Los 'felinos' solo han ganado una vez en el campeonato. Los demás resultados no son para nada positivos: tres derrotas y un empate.



Pachuca vs. Tigres: horarios del partido

PAÍS HORARIO Perú 8:06 pm. México 7:06 pm. Ecuador 8:06 pm. Colombia 8:06 pm. Chile 10:06 pm. Argentina 10:06 pm.

El entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti, echará mano de los mejor que tiene en la plantilla para recuperar el terreno perdido en la Liga MX. Por eso, el peruano Luis Advíncula podría ser titular en el cuadro mexicano.

'Tuca' Ferretti aseguró que Luis Advíncula no debutó la fecha pasada debido a un tema de adaptación. Sin embargo, el técnico de Tigres cree que el lateral peruano ya está listo para iniciar las acciones.

Por otro lado, el Pachuca llega mejor que Tigres en la Liga MX. De hecho, en la tabla de posiciones está dentro de los clasificados a octavos del campeonato. Para los 'Tuzos' será importante sumar de a tres contra los 'felinos'.

