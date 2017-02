Los Tigres visitarán, este viernes, a los Tiburones Rojos de Veracruz por la séptima fecha de la Liga MX. El partido, a disputarse en el estadio Luis 'Pirata' Fuente, irá desde las 22:00 horas (hora peruana) y podrás seguir las incidencias vía Depor.



► Puro elogio: ex campeón del Mundo con Brasil alabó a Cueva por su actuación ante Santos

El último campeón del fútbol mexicano no pasa por un buen momento de forma y, en seis jornadas disputadas, solo ha sumado cuatro puntos; es decir, una victoria, un empate y cuatro derrotas (tres de ellas de manera consecutiva).



Veracruz vs. Tigres: horarios en el mundo



PAÍS HORARIO DÍA PERÚ 10:00 p.m. 17/02 MÉXICO 9:00 p.m. 17/02 ECUADOR 10:00 p.m. 17/02 COLOMBIA 10:00 p.m. 17/02 VENEZUELA 10:30 p.m. 17/02 BOLIVIA 11:00 p.m. 17/02 PARAGUAY 12:00 p.m. 17/02 URUGUAY 12:00 p.m. 17/02 ARGENTINA 12:00 p.m. 17/02 CHILE 12:00 p.m. 17/02 BRASIL 1:00 a.m. 18/02

Sin goles en los últimos tres partidos, los dirigidos por el 'Tuca' Ferretti buscarán cambiar la historia en campo de un equipo que, con irregularidades, suma nueve unidades y se ubica en la octava posición del campeonato.

Veracruz, por su parte, reconoce la oportunidad que significa poder enfrentar al último campeón en un mal momento de forma. Para eso deberán reponerse de su última derrota ante el Toluca y afrontar el encuentro como una final, pues sus problemas con el descenso siguen presentes.

Los Tiburones Rojos se encuentran en la penúltima posición en la tabla del cociente, solo por delante del Monarcas Morelia, y saben que deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles para olvidar el fantasma de la baja.

Antonio Briceño, jugador del equipo, reconoce la situación. "Va a ser importante sin excepción y hasta que nos salvemos y clasifiquemos no se va a acabar ese pensamiento, este partido puede ser diferente porque después vienen dos visitas, entonces tenemos que sacar tres puntos sí o sí, no hay de otra" señaló ¿Podrán hacerlo?



Veracruz vs. Tigres: posibles alineaciones



Veracruz: Hernández; Alatorre, Álvarez, López, Briseño; Reyna, Pellerano, Arévalo, Hinestroza; Orozco, Herrera.



Tigres: Fernández; Dueñas, Ayala, Juninho, Torres Nilo; Damm, Pizarro, Zelarayán; Sosa, Vargas, Gignac.



► Para guardar: un sentido mensaje de Diego Latorre para quienes critican a los futbolistas

LEE TAMBIÉN...