El Veracruz se juega la vida, fecha a fecha, en la Liga MX. Para el equipo del peruano Pedro Gallese es importante sumar victorias hasta el final del Torneo Clausura. Contra Cruz Azul lo hicieron y la celebración apareció publicada en YouTube.

Los 'tiburones rojos' ocupan el último lugar de la Tabla de cocientes. De momento, el 'tibu' sería el club que perdería la categoría en el fútbol azteca. Sin embargo, en el plantel están convencidos que eso no ocurrirá.

De hecho, en la celebración, los futbolistas del primer plantel del Veracruz entonaron un cántico, que repitieron una y otra vez. "Oh, el 'tibu' no se va, no se va, no se va, el 'tibu' no se va", en alusión a la permanencia en la Liga MX.

Los 'tiburones rojos' esperarán una caída del Monarcas Morelia frente al Chivas de Guadalajara, líder del Torneo Clausura, para seguir con la esperanza de quedarse en la Primera División de México.