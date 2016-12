A diferencia de su primera temporada en el Barcelona, Neymar desborda felicidad en España. Lejos de su natal Brasil, el delantero muestra una elegancia y soltura en el campo de juego que deja encantados a todos sus fanáticos en el mundo. Ahora, de vacaciones por la para en La Liga Santander, ‘Ney’ dio una entrevista a la web de la organización en donde habló del Balón de Oro, la sociedad con Messi y Luis Suárez y de Andrés Iniesta.

Aquí les presentamos las mejores frases de Neymar durante la entrevista:

Con respecto al Balón de Oro: “Estoy muy feliz aquí en Barcelona, con la familia y con el equipo. Claro que es una motivación que tengo, ganar el Balón de Oro, pero no es algo que voy a morir por eso. Yo quiero estar feliz, y aquí estoy muy feliz. Si no gano el Balón de Oro, no pasa nada. Yo no juego al fútbol para ganar el Balón de Oro, juego para ser feliz. Ganar el Balón de Oro es consecuencia del trabajo. Sólo se le puede dar a uno, y aunque Leo es mejor, y lo respetamos. Para mí es un gran honor ser compañero de él y compartir vestuario”.

Con respecto a Andrés Iniesta: “Andrés para mí es el mejor medio que he visto jugar. Por su calidad, por todo, no hace falta decirlo aquí. Para ser bueno, para ser una leyenda, no hace falta un balón. Es incomparable, porque es muy, muy diferente. Andrés tiene una elegancia, una clase increíble que le hace diferente a todos los demás”.

Con respecto al tridente del Barcelona y él: “Es difícil hablar de sí mismo, no me gusta hablar de mí. Nosotros estamos haciendo historia, lo sabemos, y estamos cada vez mejor. Queremos estar ahí siendo felices, no estamos para ser siempre los mejores. Queremos ser felices en el campo, en los entrenamientos, y estar con los dos (Suárez y Messi) es un gran placer. Es raro porque uno es brasileño, otro argentino y otro uruguayo: somos rivales en nuestros países. No sé qué pasó, que tenemos una gran amistad, siempre de bromas uno con otro. Para mi es una felicidad encontrar unas personas así en el fútbol”.

Ver un poco del video de La Liga:

