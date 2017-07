Bastaron tan solo 75 minutos en el campo de juego para que Pedro Aquino sorprenda a la prensa internacional en México. Tras su debut con la camiseta de Lobos BUAP, en el empate (2-2) frente a Santos Laguna por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga MX, el exmediocampista de Sporting Cristal se tomó unos minutos para conversar con Depor y contar su sensación tras su primera experiencia en el extranjero.



"Me sentí muy bien gracias a Dios. Tuve muchas ganas de hacer bien las cosas. Eso sí, no estuve muy bien técnicamente, pero igual lo dejé todo hasta el último minuto que me tocó jugar y eso me ayudo bastante", fueron las primeras palabras del volante de la Selección.



Luego, Aquino se manifestó sobre los halagos de los hinchas y la prensa azteca sobre su desempeño con la camiseta de Lobos: "Lo tomo con tranquilidad. Estoy en un buen club y los hinchas están comprometidos con el equipo. Considero que eso es fundamental para nosotros, pues nos ayuda a seguir creciendo. De verdad, me pone muy contento con los comentarios de los hinchas, yo lo tomo con mucha humildad y serenidad".



Finalmente, Pedro Aquino señaló lo que significa haber formado del primer once de la historia de Lobos BUAP en la Liga MX: "Sí, de hecho me siento muy contento por eso, Yo sé que puedo dar mucho más y que esto recién comienza". Lobos enfrenta a Querétaro en la segunda fecha de la liga mexicana, en donde nuestro compatriota probablemente sea titular.