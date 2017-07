Pedro Aquino: "Raúl Ruidíaz dejó la valla muy alta para el futbolista peruano en la Liga MX"

Falta un día para que Pedro Aquino tenga la oportunidad de debutar en la Liga MX frente a Santos Laguna por la primera fecha del Apertura. En lo que es, su primera experiencia en el extranjero. Han pasado 43 días desde su presentación en el recién ascendido Lobos BUAP y junto a Luis Advíncula, es consciente de que Raúl Ruidíaz les dejó la valla alta en el fútbol azteca.

Lobos BUAP vs. Santos Laguna con Advíncula y Aquino: chocan por la fecha 1 de la Liga MX

Pedro Aquino se tomó unos momentos de la concentración para conversar con Depor sobre lo hecho por Ruidíaz y sobre cómo afronta su próximo estreno en la liga mexicana.

¿Cómo fue la pretemporada con el Lobos BUAP?

La pretemporada fue muy exigente, fuerte. Gracias a Dios físicamente estoy muy bien y sin ninguna lesión para el duelo del día sábado por la Liga MX. Estoy muy concentrado para hacer las cosas muy bien.

Pedro Aquino Pedro Aquino durante la pretemporada con el elenco mexicano.

¿Has conversado personalmente con el profesor Rafael de la Puente JR?

No he conversado con él a solas, sino con todo el grupo, pero yo sé lo que él quiere que haga dentro del campo de juego. Eso es suficiente para mi.

¿Qué cosas te pide exactamente dentro del campo de juego?

Las indicaciones que él me da, junto al comando técnico, básicamente es que juegue siempre para adelante. Qué priorice la tenencia del balón. Gracias a Dios me estoy entendiendo con Juan Carlos Medina, quien también actúa en mi posición, a mi lado, pues el profesor juega con doble '6'. Solo te puedo decir que me siento muy feliz por todo lo que me viene sucediendo.

¿Es importante para tu adaptación que Luis Advíncula esté en el plantel?

De hecho que sí, todos sabemos que Lucho es un jugador muy experimentado y que va a aportar mucho al equipo.



Luis Advíncula Pedro Aquino y Luis Advíncula volverán a actuar juntos, esta vez en el cuadro recién ascendido a la Liga MX.

¿Qué te aconsejó Luis Advíncula con respecto a lo que será tu primera experiencia en la Liga MX?

​Con él habló bastante. Me dijo que este año la temporada iba a ser muy dura, él ya lo ha vivido. Acá el fútbol es muy rápido e intenso. De hecho será una temporada muy bonita.

¿Qué fue lo más complicado de adaptarse a Lobos BUAP?, ¿estar en la selección te ayudó a que sea más fácil ese aspecto?

Sí, de hecho la selección te ayuda mucho.Sabemos que la Liga Mexicana es de un fútbol muy rápido, intenso. Creo que eso lo he vivido en la selección peruana. Todo lo tomo en práctica, en cada entrenamiento voy adaptándome mucho más y eso es lo que me está ayudando.



¿Lo conseguido por Raúl Ruidíaz les ha puesto la valla alta en la Liga MX?

Sí, claro. Estoy muy orgulloso de todos los logros que él viene consiguiendo acá en México. De hecho está dejando la valla muy alta para todos los peruanos, pero, bueno, vamos a llegar a nivelarlo y si se puede pasarlo con mucha humildad. Estoy muy tranquilo porque hay peruanos que vienen haciendo las cosas muy bien acá. Eso me pone muy feliz.

¿Cómo van esos ánimos previo al duelo ante Santos Laguna?

Espero que este sábado tenga un buen debut y comience con el pie derecho ante un rival que será durísimo. Tenemos un gran plantel y comando técnico y eso nos ayudará un montón.