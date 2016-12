Sorprendió a todos. Mkhitaryan hizo una pirueta en el área, al estilo Zlatan Ibrahimovic para marcar el tercero del Manchester United ante Sunderland. Muchos incluso recordaron el ‘escorpión’ que hizo René Higuita ante Inglaterra en los años 90.

Sin embargo, según muestran imágenes de la celebración, uno de los que quedó anonadado con el espectacular tanto fue el francés Paul Pogba. En imágenes se puede observar como el volante mostraba gestos de incredulidad, tras el gol.

El exJuventus inmediatamente fue a celebrar con sus compañeros, mientras miraba al grupo de aficionados en la tribuna, sin poder creer la brillante anotación de Henrikh Mkhitaryan.

El gol quedará como uno de los mejores del año y representa el buen momento del Manchester United, al parecer el equipo de José Mourinho se ha recuperado y ahora busca pelear los primeros lugares de la Premier League.

Pogba's reaction to Mkhitaryan's goal he can't believe it pic.twitter.com/3tAjI8wzLL