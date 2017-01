Premio Puskas FIFA 2016: Mohd Faiz Subri anotó el mejor gol del año. 

El malayo Mohd Faiz Subri recibió hoy en Zúrich el Premio Puskas al mejor gol de 2016 que concede la FIFA en la gala The Best.



Cristiano Ronaldo: cómo reaccionaron sus fans en The Best y sus fotos con novia y Ronaldo Jr



El gol de Mohd Faiz Subri se produjo en el duelo de la Superliga de su país entre el Penang y el Pahang, jugado el 16 de febrero, con un lanzamiento de falta con efecto contrario que sorprendió al guardameta rival y entró por la escuadra.



El malayo superó en la votación al gol del brasileño Marlone el 21 de abril en el partido de la Copa Libertadores entre el Corinthians y el Cobresal.



Además, venció en la encuesta a la venezolana Daniuska Rodríguez tras una acción personal en el Venezuela-Colombia del Sudamericano sub'17 disputado el 14 de marzo.



Fuente: EFE



The Best: este el once ideal del año para la FIFA [FOTOS]

LEE TAMBIÉN...