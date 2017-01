Los goleadores no esperan. Para comprobarlo, Raúl Ruidíaz puede servir de gran ejemplo. En el inicio del Torneo Clausura mexicano, el peruano dejó su huella y le anotó al Tijuana en el estadio Morelos.



Como para decir que su título de goleador del torneo pasado no era suficiente, Ruidíaz dejó en claro que su romance con el gol continúa. El ex Universitario selló la victoria de su equipo frente a los 'Xolos'.



En el segundo minuto de descuento, Raúl Ruidíaz se metió entre los dos centrales para recibir el servicio del chileno Rodrigo Millar. Condujo el balón por algunos metros y definió de derecha al primer palo.