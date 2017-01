Real Madrid: James Rodríguez y el increíble gesto que tuvo con un niño peruano

El sueño de todo pequeño es conocer a los mejores futbolistas del mundo. Un niño peruano de nombre Illan cumplió en realidad su deseo de conseguir la camiseta de James Rodríguez en el último partido que disputó el Real Madrid en el Santiago Bernabeú. Su ídolo se la entregó en sus manos.

Después de que finalice el partido entre el cuadro blanco y Granada por la Liga, el '10' se acercó a la tribuna preferencial para entregarle su mica a un niño que había estado con una pancarta en sus manos en la que le solicitaba su camiseta al astro colombiano.

"Primero quería que mi papá me tire a la cancha e ir corriendo hacia James Rodríguez para abrazarlo y que me dé su camiseta. Mi papá dijo que no porque era muy difícil y que era mejor hacer un cartel", contó el pequeño a 'América Televisión'.



La pancarta decía lo siguiente: "James, he viajado desde Lima – Ámsterdam- Barcelona – Madrid, solo por tu camiseta". El volante que no fue ajeno al mensaje fue directo a cumplirle el sueño al pequeño peruano hincha peruano.



"Cuando James me dio su camiseta me sentí alegre, emocionado y casi me dieron ganas de llorar", explicó el pequeño peruano que apenas tiene 8 años de edad. Por si fuera poco, su familia se fue celebrando también el triunfo 5-0 que el Real Madrid consiguió ante el Granada.



