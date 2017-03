Hace unos meses fue la persona que evidenció el error de Bolivia en el partido contra Chile – y posteriormente contra Perú – por el caso Nelson Cabrera. Víctor Hugo Pérez fue la persona que se dio cuenta que el jugador paraguayo – pese a ser nacionalizado – no se encontraba en la condición de jugar las Eliminatorias Rusia 2018 por el tiempo de estadía en ese país. Ya luego de que los puntos le fueron quitados a la Selección del Altiplano, Pérez indicó que tenía la solución para que se le devuelvan las unidades al equipo de La Paz. No se dio.



Ahora el ex abogado de Oriente Petrolero fue enviado al penal de Palmasola en Bolivia al ser acusado por el delito de estafa. De acuerdo a informaciones llegadas de ese país, Pérez vendió un inmueble que ya tenía dueño en la ciudad de La Paz.



Asimismo, tras conocerse la detención del abogado en las puertas del Palacio de Justicia, aparecieron más víctimas del caso, que decían haber sido estafados.



El abogado Yimmi Montaño, uno de los denunciantes de este caso, aseguró que Pérez, solo se dedica a hacer daño a los demás. Además denunció que el abogado era un infiltrado para la dirigencia deportiva de Chile.



