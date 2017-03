Alemania vs. Azerbaiyán se medirán este domingo en el marco de la quinta fecha del Grupo C de las Eliminatorias de Europa rumbo a Rusia 2018. El partido se jugará en el Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu, de la ciudad de Bakú, desde las 11:00 a.m. (hora peruana), con transmisión de DirecTV.

La vigente selección campeona del mundo parte como la gran favoritas tras haber conseguido cuatro triunfos en sus cuatro partidos jugados. Por el momento, los germanos son los líderes, con doce puntos, y cinco de diferencia sobre Irlanda del Norte.

Para este choque, el entrenador de Alemania, Joachim Löw, no podrá contar el delantero Timo Werner, que hizo su debut absoluto en el amistoso reciente ante Inglaterra. La razón no es otra que un problema muscular en el muslo.

Alemania vs. Azerbaiyán: horarios del partido País Hora México 10:00 a.m. Perú 11:00 a.m. Colombia 11:00 a.m. Ecuador 11:00 a.m. Venezuela 12:00 p.m. Bolivia 12:00 p.m. Uruguay 1:00 p.m. Paraguay 1:00 p.m. Chile 1:00 p.m. Argentina 1:00 p.m. Brasil 1:00 p.m. España 5:00 p.m.

Además del récord perfecto, el 'Die Mannschaft' acumula 16 goles a favor y ninguno en contra. Con estos números impresionantes, los alemanes están encaminados a asegurar su clasificación con bastante anticipación.

Azerbaiyán, tercero con siete unidades, mismo puntaje que el segundo Irlanda del Norte, sueña con clasificarse por primera vez a un Mundial. Los locales querrán volver al triunfo, tras un empate ante los checos y la caída frente a los norirlandeses.

Alemania vs. Azerbaiyán: probables alineaciones

Azerbaiyán: K.Agayev – Mirzabekov, Sadygov, Guseynov, Medvedev – Garayev – Ismaylov, Nazarov, Amirguliyev, Gurbanov – Ramazanov.

Alemania: Ter Stegen – Kimmich, Rudiger, Hummels, J.Hector – Khedira, T.Kroos – T.Muller, Ozil, Draxler – M.Gomez.



Selección de Alemania

