El peruano Alexander Callens llegó al New York City esta temporada por pedido expreso del ex seleccionado francés y técnico del equipo, Patrick Vieira. La situación del defensor nacional era incierta, ya que a pesar de jugar con regularidad en su ex equipo, el Numancia español, no se sabía si tendría continuidad en la MLS, sin embargo el ex Sport Boys no desentonó.

Callens desde el primer entrenamiento le llenó los ojos al exArsenal y se ha consolidado como pieza importante en el esquema del equipo neoyorquino, jugando cuatro partidos como titular sin conocer la banca de suplentes.

Cada vez que le preguntan a Vieira por Alexander, habla maravillas del defensor de 24 años y en sus últimas declaraciones, en conferencia de prensa, no fue la excepción. "Creo que es un central bastante fuerte. Luego del año pasado, era para nosotros importante traer a un jugador zurdo para esa posición", explicó el francés.

"Él hace que nuestro juego sea más balanceado. Se siente cómodo con el balón en los pies, es muy bueno cuando entra en juego, toma las decisiones correctas y es bueno técnicamente", complementó.

Este fin de semana, New York City se enfrenta al DC United en buscando salir de la tercera posición de la MLS y alcanzar al único puntero, Colombus Crew.