No es común que dos peruanos se enfrenten en Europa a nivel de clubes. Pero a veces pasa. Como este martes. André Carrillo, en el Benfica, y Paolo Hurtado, en Vitoria Guimaraes, se vieron las caras por la Copa de la Liga de Portugal.



En el Estádio Dom Afonso Henriques, sus equipos se midieron por la tercera fecha del Grupo D. Si bien la 'Culebra' fue titular y el ex Reading, suplente, coincidieron en el campo en el segundo tiempo.



André Carrillo jugó hasta los 81 minutos y Paolo Hurtado hizo su ingreso en el inicio del complemento. Por las bandas, y usando sus habilidades, intentaron generar jugadas de peligro en arco contrario.



El que sonrió, al final, fue el ex Sporting Lisboa. Y es que su equipo se llevó el triunfo por 2-0, además, dio la asistencia para el segundo gol. Mira cómo fue la participación de ambos futbolistas.



Mira las mejores jugadas de Paolo Hurtado en el partido ante Benfica de André Carrillo. (Video: Embajadores Criollos)

