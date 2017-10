"O Messi o la nada", "si perdemos no volvemos más", "sería un pecado mortal" son algunas de las expresiones de los seguidores de la selección Argentina que hoy se juega en Quito la clasificación al Mundial de Rusia 2018, en el partido de mayor expectación del cierre de las eliminatorias.



Con una Albiceleste que debe ir a por todas, y una Ecuador que no tiene nada que perder, sino aprovechar el escaparate que le ofrece este último encuentro de la fase clasificatoria para lucir a una selección de jóvenes jugadores, el enfrentamiento ha adquirido un cariz épico para el combinado dirigido por Jorge Sampaoli, que no se ha quedado fuera de un Mundial desde hace 47 años.



"Puede pasar cualquier cosa pero hay que ganar, hay que ganar cueste lo que cueste y hay que ir al Mundial y levantar la Copa con Messi, así que no nos podemos quedar con las manos vacías hoy", asegura a Efe Santiago, un joven de Buenos Aires que llegaó a Quito para el crucial compromiso deportivo.



"Anoche tomé un micro (autobús) de la selva para acá y me encontré a muchos argentinos que vienen al partido", explica luciendo en sus mejillas la insignia albiceleste, a juego con su camiseta.



Sobre el factor altura, las más que probables tormentas vespertinas, la tensión del encuentro y la falta de concreción del combinado argentino, este seguidor cree que finalmente los elementos se conjurarán a su favor y marcarán.



"Sí, estamos faltos de gol, hace cinco fechas que no metemos goles, pero hoy se va a dar, hay que sacarse la mufa (mala suerte)", sentencia.



Fuente: EFE

