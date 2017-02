Un Brasil contra Argentina siempre es polémico y se juega hasta el último minuto. El clásico sudamericano por excelencia no encontró a uno de los dos equipos en la mejor forma en el Sudamericano Sub 20 y con un penal cobrado en el segundo tiempo, creció el pánico en la Selección albiceleste. Sus chances de clasificar al Mundial Sub 20 se iban y más los insultos de los hinchas, el preparador físico Gerardo Salorio se salió de su libreto en el partido.



“Tenía hinchas brasileños atrás tirando botellas e insultando. La policía me miraba como si nada. Reacción así por los insultos y piedrazos”, justificó Salorio. “Me sacaron de quicio y a uno lo invité a pelear. Me hago cargo de lo que hice y pido disculpas, pero un cúmulo de cosas que me agotaron”, explicó el miembro del comando albiceleste a medios argentinos.



En el caso de la posible eliminación de la Selección Argentina, el mismo preparador físico que apenas llegaron a tener 51 entrenamientos. “No tuvimos partidos amistosos y se armó el equipo acá, y aun así estamos. Hay equipos que están trabajando hace un año y medio”, agregó Salario un día después de los altercados en el Atahualpa de Quito.



Argentina enfrenta el sábado a Venezuela en la quinta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Los albicelestes están obligados a obtener un triunfo si es que desean tener chances de ir al Mundial de la categoría. ¿Qué llegará a pasar?



