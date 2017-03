En los últimos años, Diego Simeone ha sido voceado para ser el director técnico de Argentina. Sus buenas campañas con Atlético de Madrid, con cual llegó a dos finales de Champions League, lo pusieron en la órbita de la 'Albiceleste'. Sin embargo, el último elegido fue su colega Edgardo Bauza, aunque el 'Cholo' no pierde la fe de dirigir al conjunto de su país.

"Dentro de mis ideas como entrenador está claro que me gustaría dirigir a mi país, pero hoy no veo esa situación. Es difícil, para lo que a mí me gusta", explicó en conversación que tuvo con 'Onda Cero'.

Asimismo, mencionó que entrenar a la Selección de Argentina sería un plus en su carrera. "Me gusta estar todo el día ahí, en el campo, estar continuamente compitiendo. Estar en el Mundial o la Copa América es algo grande", dijo Simeone.

El también ex técnico de River Plate mencionó que esperará paciente el llamado de alguien de la AFA. La fe no la pierde. Además, sostuvo que no podría dirigir al Real Madrid.

Fuente (AFP)

