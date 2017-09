Siempre polémico y siempre dando titulares para diferentes medios en el mundo. Sergio Markarián no tiene pelos en la lengua y habla, muy a diferencia de otros entrenadores, con palabras argumentadas en sus exposiciones. Ahora, en el programa ‘Contra La Raya’ de la televisión de Uruguay, el ‘Mago’ explicó como la Selección de Tábarez tiene mejores jugadores que la actual Selección de Jorge Sampaoli, la cual tiene – como se dice – a los referentes en el mundo.



“Que Argentina tenga extraordinarios jugadores es muy discutible. Si nosotros hiciéramos un análisis de la selección uruguaya, podríamos decir en cuatro posiciones tenemos a jugadores que están entre los 10 mejores del mundo en sus posiciones: Muslera, Godín, Suárez y Cavani. Yo le preguntaba a los argentinos, ¿ustedes a cuántos tienen? Messi, de acuerdo, Di María, de acuerdo, me dicen Otamendi, te lo acepto, pero no es Godín. Yo te diría, entonces, que no llegan al nivel de Uruguay”, sentenció Markarián en su entrevista.



Del mismo modo, Markarián tocó el tema de la Selección Peruana y Gareca, aunque se enfocó en más de una hora del programa al presente del fútbol sudamericano, como fue el caso de la Selección de Sampaoli, quien de acuerdo al uruguayo, no tiene a los mejores jugadores en sus posiciones y quizás esa la respuesta de su actual momento en las Eliminatorias.



La última aparición de Sergio Markarián fue en una ponencia junto a Ángel Cappa. "El armado de la estructura de un equipo" era el título de la conferencia, donde también se lanzó la posibilidad de que Uruguay sea sede del Mundial 2030. Hoy era posibilidad es certera, luego de que Messi y Suárez mostraran el pedido previo al partido de ambos cuadros en las Eliminatorias.