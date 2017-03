Argentina vs. Brasil: se miden este sábado en el Estadio Fiscal de Talca por la última jornada del Sudamericano Sub 17. Los albicelestes necesitan un triunfo y esperar que Paraguay no venza a Perú para clasificar. (05:00 pm Perú / 07:00 pm Argentina)

Una Argentina llena de ansiedad enfrenta a una sobria Brasil. Los albicelestes solo conocían la derrota hasta la tercera fecha donde derrotaron a Perú.

Caer por la mínima diferencia ante Paraguay y Venezuela en las primeras fechas dejó a una moribunda selección argentina, sin embargo, el cuadro de Micó podría llegar al hexagonal si supera a la escuadra carioca.

Además, debe esperar que Paraguay no derrote a Perú, ya que con un empate o una victoria, Argentina está dentro de los seis mejores de la competición.

Brasil, por su parte, saldrá a sacar lustre a su condición de líder, y no tendrá ningún reparo en doblegar a su similar de Argentina.

Argentina vs. Brasil: alineaciones probables

Argentina: Roffo; Pérez, Mazzaco, López, Cavallera, Fernández, Gasc, Vera, Garré, Colidio, Obando.

Brasil: Brazao; Eduardo, Halter, Weverson, Souza, Antonio, Nestor, Bobsin, Junior, Lincoln, Paulinho.

