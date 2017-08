Argentina vs. Uruguay se enfrentan este jueves en el Centenario de Montevideo por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido, programado para las 6 de la tarde (hora en Perú), será transmitido en los tres países a través de las señales de Movistar Deportes, TyCSports y VTV.

El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, consideró clave ganarle a Uruguay el jueves para enderezar el rumbo de la Albiceleste, por ahora relegada a una repesca para obtener un boleto al Mundial y sin la 'ayuda' de un fallo del TAS que la obliga a seguir "remando de atrás".



"Cuando uno está en estas competencias y está todo tan apretado, me hubiera puesto contento si se hubiera fallado de otra forma. Pero se estableció que los puntos quedaran en Chile y hay que aceptar. Nos toca remar de atrás para lograr un lugar en el Mundial", dijo.



Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 6:00 p.m. Movistar Deportes Colombia 6:00 p.m. Argentina 8:00 p.m. TyC Sports Uruguay 8:00 p.m. VTV Chile 8:00 p.m. Ecuador 6 p.m. California 4:00 p.m. Nueva York 7:00 p.m. México 6:00 p.m.

En esta instancia "cada punto que podamos sumar va a generar un estado de ánimo que nos puede llevar a la ansiedad, a la desesperación o a la locura. Yo siento como un argentino más que se juega un partido que va a definir la historia de este país de cara al Mundial", aseguró.



Los trabajos de Argentina



Los primeros trabajos tácticos con pelota que dispuso Sampaoli muestran su intención de atacar a la selección charrúa el próximo jueves en Montevideo por la determinante decimoquinta fecha de eliminatorias mundialistas sudamericanas.



Con la presencia de todos sus jugadores, el entrenador separó a los jugadores en cuatro grupos: arqueros, defensores y volantes centrales, volantes extremos y delanteros.



De esta manera, según lo visto en el predio de la AFA en Buenos Aires, Sampaoli dispondrá un dibujo titular con tres defensores, cuatro volantes y tres delanteros.



La primera certeza que arrojó el primer entrenamiento completo de Argentina es que el ídolo del Barcelona Lionel Messi será acompañado por el volante del Juventus de Turín Paulo Dybala y por el delantero del Inter de Milán Mauro Icardi, ya que juntos hicieron movimientos de fútbol reducido.



La duda con miras a los once iniciales que presentará Argentina frente a Uruguay radica en el líbero central de la defensa, posición en la que Sampaoli tiene dos opciones: la altura del defensor de Roma Federico Fazio o la experiencia del jugador de Barcelona Javier Mascherano, quien ya tiene 136 partidos jugados con la selección.

[SELECCIÓN MAYOR] Estas son algunas postales 📸 de lo que dejó la actividad del día martes para los jugadores argentinos. pic.twitter.com/O7gGppfC2o — Selección Argentina (@Argentina) 29 de agosto de 2017

Inicialmente descartado para la fecha que Uruguay completará el 5 de setiembre contra Paraguay, el jugador tuvo una rápida recuperación de una lesión de rodilla, y la posibilidad de que esté presente para el 'clásico del Río de la Plata' ilusiona a los parciales uruguayos.



Suárez salió directamente de la pista del aeropuerto que sirve a Montevideo en la mañana del martes, y llegará al Complejo Celeste, unos 40 km al este de Montevideo, donde entrena Uruguay, por la tarde.



El DT celeste, Oscar Tabárez, había adelantado el lunes que Suárez está "en buen momento de esa recuperación", aunque no arriesgó opinión sobre su presencia en alguno de los dos cotejos.



El delantero "va a continuar su recuperación aquí y ahí veremos. Todavía no he podido hablar con él. Necesito un poco de tiempo de charla y vamos a esperar a que llegue", dijo Tabárez.

Argentina vs. Uruguay: posibles alineaciones



Argentina. Romero, Mercado, Fazio, Otamendi, Lautaro Acosta, Biglia, Pizarro Ángel Di María, Dybala, Messi e Icardi.



Uruguay. Muslera; Giménez, Corujo, Pereira, Silva; Rodríguez, Arévalo Ríos, Sánchez, Vecino; Cavani y Stuani.