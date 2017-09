Contundente. Jhasmany Campos no tuvo pelos en la lengua para hablar en el post del Bolivia frente a Chile. El volante fue claro con la celebración de los altiplánicos en respuesta a Arturo Vidal, así como también se refirió a Alexis Sánchez y Claudio Bravo. En cuanto al primero, Campos indicó que se sorprendió del rendimiento del delantero, así como señaló lo maleducado que el portero del Manchester City frente a él y sus compañeros de juego.



Con respecto a la fotografía que se viralizó en Twitter, tapándose la cara como el ‘Rey’ Arturo, Jhasmany señaló lo siguiente: "Fue en respuesta a una que subió él, que lo tomé como algo provocativo. Son provocaciones innecesarias. Después del partido nos tapamos la boca para que él ponga los pies sobre la tierra. Los partidos se ganan en cancha", indicó el mediocampista en entrevista con el diario ‘La Tercera’.



Además, indicó que las imágenes del volante del Bayern previa al encuentro fueron tema en el plantel: "Uno lo habla durante la concentración. Si bien el técnico no habló específicamente de la foto, uno lo comenta entre los compañeros. En el festejo nos acordamos de las fotos de Vidal". Asimismo, Campos señaló que vio a un Alexis Sánchez totalmente "perdido" en el Hernando Siles. "Me extrañó su rendimiento. Siempre que vino a La Paz hizo mucho daño, pero en esta ocasión sucedió todo lo contrario. Estaba como perdido, impreciso".



Por último, reveló un intercambio de palabras con el capitán de ‘La Roja’ en el segundo tiempo: "Me crucé con él. Me decía que no teníamos nada, que no habíamos ganado nada, que no sabíamos jugar fútbol. Son cosas que te dan para pensar. Es insólito que un gran portero caiga en ese juego", finalizó. Bolivia sumó los tres puntos y Chile, por ahora, se encuentra fuera del Mundial. Campos y sus compañeros ganaron el partido.



