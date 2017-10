El portero y capitán de la selección de Chile, Claudio Bravo, aseguró hoy que ningún jugador manifestó alguna intención de abandonar la Roja tras quedar afuera del Mundial de Rusia 2018, después de perder este martes con Brasil por 3-0 en Sao Paulo.



"Nadie dijo ayer que se iba. Todos están tranquilos para analizar la situación", dijo Bravo a los periodistas antes de partir a Inglaterra para unirse a su club, el Manchester City.



"Somos grandes y cada uno sabe en qué se equivocó o falló. Esto lo perdimos nosotros, tenemos súper asumido que no perdió la prensa ni la gente", se sinceró el cancerbero chileno respecto del fracaso del equipo en la carrera al Mundial.



Tras la derrota ante Brasil, Chile quedó en el sexto lugar de la clasificatoria, con 26 puntos, superado por diferencia de gol por Perú, que buscará los pasajes a Rusia en una repesca ante Nueva Zelanda en noviembre.



En tanto, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia sellaron su clasificación directa a la cita mundialista, que para Chile habría sido la tercera consecutiva por primera vez en la historia.



En cuanto a su propia permanencia en la Roja, Bravo se manifestó dispuesto a seguir, pero matizó que ello dependerá del entrenador que llegue "y de las ideas que pretenda implementar", tras el anuncio de Juan Antonio Pizzi de dar un paso al costado después del fracaso del equipo en la carrera al Mundial.



"Me siento capacitado para continuar, pero es tiempo de analizar y ver quién llegue. Creo que depende del técnico que venga y la idea que tenga y lo que quiera para el futuro de la selección", precisó Bravo.



"Al margen de quien esté, hoy estamos a la deriva porque se sabía de antes la decisión de Juan (de irse si la Roja no se clasificaba), esto debe continuar de la misma forma en la que fuimos exitosos y no de manera negativa", subrayó Bravo.

