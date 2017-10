Arturo Vidal fue titular este jueves en el partido que enfrentó a Chile ante Ecuador (2-1) por las Eliminatorias Rusia 2018. El popular 'Rey' - como se le conoce en su país - estuvo en el triunfo de la 'Roja', pero no será parte el martes ante Brasil en la última jornada por acumulación de tarjetas amarillas.

Si bien es cierto que es una estrella en su tierra y también en Bayern Munich, se ganó varias críticas en las últimas semanas por el bajón en su nivel. Las palabras hacia el volante no gustaron para nada a Juan Ramírez, su preparador físico personal.

"Lo que pasa es que la gente que habla no se da cuenta de lo que pueden generar. La burla, caricaturizarlo con su familia e hijos detrás no está bien. Eso le he dolido mucho. Se ha superado los límites deportivos", dijo a Publimetro respecto a Vidal.

En la misma línea mencionó que no cree que el mediocampista se vaya a retirar de la selección chilena en el futuro cercano. "Creo que no. Es un tremendo jugador para todo el país y considero que le quedan muchos años", añadió.

Como se recuerda, en la última jornada la Selección de Chile tendrá que visitar a Brasil en Sao Paulo. El 'Scratch' de Tite ya está clasificado al próximo Mundial.

