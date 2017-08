Arturo Vidal se quebró un poco en conferencia en su defensa por supuesta indisciplina

Por un poco se quiebre más. A diferencia de otras oportunidades, esta vez Arturo Vidal se encuentra dolido con respecto a los rumores que han circulado con su persona. El volante chileno llegó a la concentración de Pinto Durán y horas después charló con los medios de prensa en una conferencia para descartar todos los dichos con su persona. El ‘Rey Arturo’ se defendió, entiende la situación actual de su país y prefirió concentrarse de cara a clasificar a su Selección al Mundial de Rusia 2018. Así de claro fue con un voz que casi se rompe.



“Tengo toda la confianza en Pizzi. Me da rabia porque tengo mi familia. Llevo tiempo acá, sé cómo son las cosas y ahora solo me preocupo por lo que viene. Me llamó mi mujer, me quedé sorprendido por todo lo que se ha dicho, pero ya pasó. Ando comprometido por ir al Mundial”, señaló el mediocampista del Bayern Munich.



El futbolista chileno Arturo Vidal negó este martes su participación en una fiesta en un casino que acabó con incidentes y la presencia de la policía, y responsabilizó a sus amigos de lo sucedido.



Vidal admitió que el lunes por la noche estuvo cenando con un grupo de amigos en el casino Monticello, cerca de Santiago, aunque aseguró que después se retiró a su casa a una "hora prudente".



"Salió mucha información que no es verdad. Estuve en el casino, fui con mis amigos a cenar. Nos quedamos un rato ahí y después me retiré a casa. Esta mañana supe lo que había pasado con la policía, que me habían metido a mí en ese problema", dijo en rueda de prensa después del entrenamiento matutino de la Roja.



Varios medios chilenos publicaron este martes que Vidal y sus acompañantes estuvieron de fiesta en el hotel hasta primera hora de este martes, cuando según testigos, el futbolista dejó el recinto y regresó a Santiago.



El festejo, según la prensa, finalizó cuando la Policía se presentó en el casino alertada por los incidentes que estaban protagonizando el jugador y sus amigos.



El coronel de Carabineros Juan Baeza confirmó el procedimiento policial en el casino aunque precisó que los agentes no vieron ni tuvieron contacto con Vidal.



