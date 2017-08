Arturo Vidal: la respuesta del ‘Rey’ Arturo tras los incidentes en el hotel Monticello

Asegura que es una mentira y se quedará en su ley. El rumor de este martes sobre una nueva indisciplina de Arturo Vidal ha conmocionado a todo Chile. La radio ‘Bío Bío’ del país sureño confirmó que el volante chileno estuvo en el hotel Monticello hasta las 7 a.m. con familiares y amigos al punto de que los empleados del lugar tuvieron que llamar a la policía para parar el ruido que hacia el jugador del Bayern Munich con sus compañeros. Sin embargo, el ‘Rey Arturo’ llegó a la concentración de Pinto Durán para contestar al respecto.



“Yo tratando de clasificar al Mundial y ustedes me inventan eso. Quiero que pasó”, señaló el mediocampista a los medios de prensa y afirmó que estará en una conferencia para hacer su descargo ante la noticia que se convirtió en tendencial en el país sureño.



Chile enfrenta a Paraguay este jueves por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018 y todos los jugadores concentrarán a partir de esta noche. Pizzi no ha salido a decir nada al respecto y el ‘Rey Arturo’ muere en su palo. No ha hecho nada según él y quiere las pruebas del caso.



Arturo Vidal había protagonizado un nuevo escándalo la madrugada de este martes al participar de una regada fiesta en un casino cercano a Santiago, según confirmó la Policía a la AFP, en un incidente que fue negado por el jugador.



Vidal concurrió junto a un grupo de amigos al casino Monticello -unos 50 km al sur de Santiago-, donde protagonizó "ruidos y desórdenes" en habitaciones del hotel ubicado en ese mismo recinto, confirmó a la AFP el prefecto coronel de la Policía de la localidad de Cachapoal, Juan Baeza.



"Arturo Vidal estuvo con unos amigos en el hotel, donde se produjo una situación determinada de desórdenes y a pedido del jefe de seguridad acudió la Policía en forma preventiva por ruidos en el interior de las habitaciones", explicó Baeza.



El jefe policial afirmó que "no hubo ningún tipo de delitos ni tampoco detenidos".



El hecho ocurrió en medio de los entrenamientos de la selección chilena para el partido ante Paraguay el jueves y ante Bolivia cinco días después por las clasificatorias mundialistas.



Real Madrid: la inesperada reacción de Lucas Vázquez ante Modric en Bernabéu [VIDEO]