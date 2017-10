La Selección de Chile le dijo adiós a sus posibilidades de llegar a Rusia 2018 luego que pierda 3-0 ante Brasil en Sao Paulo. Arturo Vidal no pudo ser parte del equipo debido a una suspensión por doble amarilla, pero su nombre es el que más a sonado en los últimos días por declaraciones escandalosas 'off record' de el extécnico de Chile Jorge Sampaoli.



"A Vidal le gusta beber y no se controla", se escucha decir a el actual entrenador de la Selección Argentina, desatando una serie de críticas y rumores sobre la interna de la 'Roja'; sin embargo, horas después Sampaoli salió en defensa del volante chileno explicando que aun le sigue pareciendo el mejor volante mixto del mundo y le mantiene un aprecio por todo lo que le brindó.

Arturo Vidal publicó en Instagram un mensaje festejando las últimas palabras de Jorge Sampaoli que lo ayudaron a salir limpio del tremendo lío en el que se encontraba.

"I'm the best" (soy el mejor) publicó el volante del Bayern Munich alemán, junto a una foto con el 'Hombrecito'.

Vidal siempre ha estado en boca de todos por sus problema extra deportivos. El 'Rey' montó una fiesta en un casino de juego cercano a Santiago que debió ser desalojada por la policía previo al encuentro ante Paraguay por las Eliminatorias.

"Me molesta que me metan en algo tan complicado. Sí fui al casino, pero luego me fui como profesional que soy", se defendió Vidal, de 30 años, en una declaración que dejó muchas dudas, en un medio a esas alturas rendido a los pies del 'Rey Arturo'.