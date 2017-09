Chile perdió 3-0 ante Paraguay, los hinchas presentes en el Monumental explotaron contra el equipo, pero lo peor no había llegado. Desde un celular, Arturo Vidal dejó entrever su renuncia a la selección con un explosivo mensaje.

Doce horas más tarde y con la cabeza fría, el crack del Bayern Munich decidió aclarar que sus declaraciones no fueron dirigidas hacía los hinchas. Se le dejó ver más calmado y con ganas de seguir peleando con sus compañeros por un cupo a Rusia 2018.

Jamás estaría enojado con los hinchas!Ellos merecen todo mi respeto por el apoyo que siempre he recibido!!!por ellos sigo acá!!🇨🇱🏆🏆🇨🇱 pic.twitter.com/ICdl0s15vz — Arturo Vidal (@kingarturo23) 1 de septiembre de 2017

"Jamás estaría enojado con los hinchas! Ellos merecen todo mi respeto por el apoyo que siempre he recibido!!!por ellos sigo acá!!", escribió Arturo Vidal en su cuenta de Twitter y su declaración se convirtió en un paliativo para un país temeroso de perder a uno de sus mejores jugadores.



"Ahora deben estar felices los mala leche qué hay en este país!!! Pero no se preocupen, cada vez me falta menos para irme!!!", había escrito Vidal la noche del jueves cansado de las críticas por el autogol que hizo ante Paraguay.

Ahora deben estar felices los mala leche qué hay en este país!!!😡😡😡 pero no se preocupen, cada vez me falta menos para irme!!!👍🏼👍🏼 pic.twitter.com/i9bnNjM1QZ — Arturo Vidal (@kingarturo23) 1 de septiembre de 2017