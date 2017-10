El Mónaco, sin Radamel Falcao, tendrá un desplazamiento muy complicado este viernes en Lyon, pero con la casi obligación de sumar los tres puntos si no quiere alejarse del líder, el PSG, que el sábado viajará a Dijon. El duelo se juega desde la 1:45 p.m. (hora peruana).

PAÍS HORA Perú 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. México 1:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Francia 7:45 p.m.

El equipo monegasco empató ante el Montpellier (1-1) en el último partido antes de la pausa internacional, por lo que el PSG se ha escapado con tres puntos de ventaja.

Falcao, que está en un gran estado de forma en este inicio de temporada y que ha anotado 12 goles en las primera ocho jornadas, logró la clasificación de Colombia el martes en Perú, por lo que su técnico Leonardo Jardim considera que debe darle descanso.



"Jugó anoche y tiene diferentes viajes" para llegar a Mónaco, declaró el técnico portugués el miércoles.

"Tratar de jugar contra el Lyon podría matarle. No jugará. De hecho, su condición física no le permite jugar dos partidos en 48 horas", añadió Jardim sobre Falcao, que sufrió una gravísima lesión de rodilla en 2014 de la que le costó casi dos años volver a un nivel aceptable.



Jardim, no obstante, no se olvidó de felicitar a su jugador por la clasificación para un torneo que disputará por primera vez, ya que se perdió la cita de 2014 por esa lesión de rodilla.



"Se merece jugar la Copa del Mundo. Es un gran jugador y con una gran calidad".

El equipo del Principado se desplazará para enfrentarse a un Lyon que comenzó bien la temporada, pero que en las últimas tres jornadas de la Ligue 1 solo ha sumado dos puntos (empates contra Dijon y Angers y derrota frente al PSG).



El técnico Bruno Genesio no podrá contar además con el central brasileño Marcelo, expulsado en el último partido contra el Angers en una acción cómica, cuando golpeó accidentalmente el brazo del árbitro al mostrarle la amarilla y éste interpretó el gesto como una desconsideración. AFP